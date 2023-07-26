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Сегодня, 15:25

Дуэйн Джонсон пожертвовал бастующим актерам рекордную сумму

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Форсаж 6».
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Глава SAG-AFTRA Foundation раскрыл имя человека, который внес самое крупное единовременное пожертвование в истории организации. Им оказался актер Дуэйн Джонсон, решивший таким образом поддержать своих коллег по цеху, которые продолжают бороться за повышение зарплат и защиту от искусственного интеллекта. Сообщается, что полученная от него семизначная сумма сможет помочь тысячам членов профсоюза.

Напомним, что в Гильдии киноактеров числится 160 тысяч человек, но не все из них являются звездами первой величины с многомиллионными гонорарами. Значительная часть членов организации получает менее 26 тысяч долларов в год, что не позволяет им рассчитывать даже на медицинскую страховку.

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