Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в спин-оффе «Форсажа»

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Американский актер рассказал на своей странице в социальных сетях, что помирился с Вином Дизелем и принял решение вновь примерить на себя образ легендарного служителя закона. Дуэйн Джонсон исполнит главную роль в сольном проекте о Люке Хоббсе, который станет связующим звеном между десятой и одиннадцатой частями «Форсажа».
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