Начались съемки 2-го сезона сериала «Душегубы»

Стартовали съемки второго сезона ретро-детектива «Душегубы». Основой сюжета проекта стали истории серийных убийц Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, которые орудовали в Советском Союзе в 1979-1980 годах.

Во втором сезоне старший следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев столкнется с новым профессиональным вызовом.

«Сценарий во втором сезоне получился более камерный, добавились семейные отношения, прошлое Ипатьева, которое его настигает. Но это все тот же Ипатьев, со своими принципами и представлениями о справедливости, добре и зле, правда, уже спустя несколько лет после дела о Витебском душителе. Сегодня он со своими коллегами вновь пытается разобраться в жестокой череде убийств», — рассказал о своем персонаже исполнитель главной роли Сергей Марин.

«Душегубы» — историческое кино, а действие разворачивается во времена моего детства. Первый сезон снимал мой товарищ и талантливый режиссер Давид Ткебучава, и результат мне очень понравился: безукоризненный киноязык, где всё на своих местах. Конечно, это дополнительный вызов, который повышает ответственность и усложняет задачу. Но, как говорится, не бывает невыполнимых задач», — рассказал режиссер-постановщик второго сезона «Душегубов» Алексей Быстрицкий.

Кто снялся в сериале «Душегубы»

В проекте снялись Сергей Марин, Максим Стоянов, Владимир Юматов, Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк, Илья Роговин, Филипп Азаров, Оксана Скакун, Валерия Кот, Евгений Харитонов, Мария Аниканова, Сергей Епишев и Анна Соколович.

Кадры со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы»

Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА

Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА

Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА

Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА

Фото Кадр со съемок 2-го сезона сериала «Душегубы», реж. Алексей Быстрицкий / АМЕДИА

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Душегубы»

Дата выхода второго сезона сериала «Душегубы» пока неизвестна.