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Дьявол носит Прада 2: когда выйдет продолжение — что известно о новой части
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Сиквел «Дьявол носит Prada» запущен в работу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
Фото Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
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Комедийная драма Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada» 2006 года может получить сиквел. Вторая часть фильма уже находится в разработке.

Сценарий пишет Алин Брош Маккенна, она же работала над оригинальным фильмом. Дэвид Френкель снова может выступить в качестве режиссера, а продюсирует проект Венди Файнерман, также работавшая над первой частью.

По информации издания Puck, сюжет сиквела сосредоточится на журнале «Подиум», переживающем не лучшие времена. Чтобы удержать издание на плаву, Миранде Пристли (Мэрил Стрип) предстоит заключить рекламный контракт с люксовым брендом, где на руководящей должности работает ее бывшая помощница Эмили (Эмили Блант).

Ранее Энн Хэтэуэй сомневалась в возможности сиквела: «Я не думаю, что продолжение этой истории когда-либо произойдет».

«Дьявол носит Prada» собрал в мировом прокате 326 миллионов долларов (при бюджете 35 миллионов) и принес Мэрил Стрип номинацию на Оскар.

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