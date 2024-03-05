Где смотреть в России «Дюна: Часть вторая»

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Как сообщают «Известия», 4 марта в российских кинотеатрах начались неофициальные показы «Дюны: Часть вторая». Картину Дени Вильнева показывают в рамках предсеансового обслуживания.

Увидеть сиквел в 3D-формате у зрителей возможности нет, но на данный момент потенциальной аудитории доступна качественная кинотеатральная копия с русским переводом для СНГ.

«Дюна: Часть вторая» рассказывает о герцоге Поле Атрейдесе, который присоединяется к фременам и пытается остановить наступление войны. Мировая премьера картины прошла 1 марта.