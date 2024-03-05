Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дюна 2: где смотреть в России, дата выхода в РФ
Фильмы и сериалы

5 марта, 18:00

1 мин.

Где смотреть в России «Дюна: Часть вторая»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая».
Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщают «Известия», 4 марта в российских кинотеатрах начались неофициальные показы «Дюны: Часть вторая». Картину Дени Вильнева показывают в рамках предсеансового обслуживания.

Увидеть сиквел в 3D-формате у зрителей возможности нет, но на данный момент потенциальной аудитории доступна качественная кинотеатральная копия с русским переводом для СНГ.

«Дюна: Часть вторая» рассказывает о герцоге Поле Атрейдесе, который присоединяется к фременам и пытается остановить наступление войны. Мировая премьера картины прошла 1 марта.

Дюна: Часть вторая, 2024. Стеллан Скарсгард рассказал, как долго его гримировали для съемок в «Дюне»

Фильмы
6
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Дата выхода сериала «Морозко»: расписание релиза эпизодов