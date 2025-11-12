Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»

12 ноября, 22:15
Издание Variety сообщило, что начались съемки второго сезона сериала «Дюна: Пророчество». По словам шоураннера Элисон Шапкер, они будут проходить в Венгрии, Иордании и Испании.
К касту нового сезона присоединились Том Холландер, Индира Варма и Эшли Уолтерс. К своим ролям вернулись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Сара-Софи Бусснина и другие.
Действие проекта разворачивается за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса. «Пророчество» рассказывает о тайном женском сообществе «Бене Гессерит».
Дата выхода продолжения проекта будет объявлена позже.