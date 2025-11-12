Видео
Дюна Пророчество 2 сезон: съемки, когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

12 ноября, 22:15

1 мин.

Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, Ричард Дж. Льюис, Джон Камерон, Warner Bros. Television, Legendary Television, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество», реж. Анна Ферстер, Ричард Дж. Льюис, Джон Камерон, Warner Bros. Television, Legendary Television, HBO Max

Издание Variety сообщило, что начались съемки второго сезона сериала «Дюна: Пророчество». По словам шоураннера Элисон Шапкер, они будут проходить в Венгрии, Иордании и Испании.

К касту нового сезона присоединились Том Холландер, Индира Варма и Эшли Уолтерс. К своим ролям вернулись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Сара-Софи Бусснина и другие.

Действие проекта разворачивается за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса. «Пророчество» рассказывает о тайном женском сообществе «Бене Гессерит».

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дюна: Пророчество»

Дата выхода продолжения проекта будет объявлена позже.

Дюна Пророчество сериал 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.«Дюна: Пророчество»: как стартовал сериал во вселенной Дени Вильнева от HBO

