Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»

Издание Variety сообщило, что начались съемки второго сезона сериала «Дюна: Пророчество». По словам шоураннера Элисон Шапкер, они будут проходить в Венгрии, Иордании и Испании.

К касту нового сезона присоединились Том Холландер, Индира Варма и Эшли Уолтерс. К своим ролям вернулись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Сара-Софи Бусснина и другие.

Действие проекта разворачивается за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса. «Пророчество» рассказывает о тайном женском сообществе «Бене Гессерит».

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Дюна: Пророчество»

Дата выхода продолжения проекта будет объявлена позже.