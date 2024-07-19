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Дюна Пророчество 2024: тизер и трейлер, актеры — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:30

1 мин.

Вышел второй тизер сериала «Дюна: Пророчество»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»
Фото Кадр из сериала «Дюна: Пророчество»
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Max опубликовал второй тизер сериала «Дюна: Пророчество». Проект, основанный на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», рассказывает о членах тайного женского ордена, которые в ходе многолетнего эксперимента пытались создать живой компьютер с пророческими способностями.

В «Пророчестве» снялись Трэвис Фиммел, Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и Хлоя Лиа.

Премьера сериала «Дюна: Пророчество» запланирована на ноябрь этого года.

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