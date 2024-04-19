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Джанкарло Эспозито хотел покончить с собой до получения роли в сериале Во все тяжкие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:50

1 мин.

Актер Джанкарло Эспозито хотел покончить с собой до получения роли в сериале «Во все тяжкие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Фото Кадр из сериала «Во все тяжкие»
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В недавнем интервью актер Джанкарло Эспозито рассказал, что в сложный финансовый период планировал организовать собственное убийство, чтобы его дети могли получить страховые выплаты.

Актер хотел покончить с собой в 2008 году, за год до получения роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», изменившей ход его карьеры.

Сейчас Джанкарло Эспозито — один из самых востребованных актеров. На его счету такие проекты, как «Мандалорец», «Пацаны» и некогда популярный «Мир Дикого Запада».

Следующим фильмом с участием актера станет «Максин XXX» — о девушке, мечтающей построить актерскую карьеру.

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