Актер Джанкарло Эспозито хотел покончить с собой до получения роли в сериале «Во все тяжкие»

В недавнем интервью актер Джанкарло Эспозито рассказал, что в сложный финансовый период планировал организовать собственное убийство, чтобы его дети могли получить страховые выплаты.

Актер хотел покончить с собой в 2008 году, за год до получения роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», изменившей ход его карьеры.

Сейчас Джанкарло Эспозито — один из самых востребованных актеров. На его счету такие проекты, как «Мандалорец», «Пацаны» и некогда популярный «Мир Дикого Запада».

Следующим фильмом с участием актера станет «Максин XXX» — о девушке, мечтающей построить актерскую карьеру.