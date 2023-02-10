Дженна Ортега должна была появиться в четвертом сезоне сериала «Ты»

В недавней беседе с журналом Indie Wire Сера Гэмбл рассказала, что Дженна Ортега могла появиться в четвертом сезоне «Ты» / You. Актрисе помешали съемки в «Уэнздей». Однако, если график позволит, Дженна Ортега может вернуться в продолжении сериала в роли Элли Алвес из второго сезона. «У нас еще есть идеи для Элли. Если график позволит ей навестить нас снова, мы будем очень благодарны», — поделилась создатель «Ты» / You.

За последние несколько лет известность Дженны Ортега значительно возросла. Особую роль в этом сыграли фильмы ужасов «X Ти Уэста» и «Крик» (2022). Но наибольшую популярность актрисе принесла роль Уэнсдей из семейства Аддамс, сделав ее лицом одного из самых популярных шоу в истории Netflix.