Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры спустя 20 лет

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Американская актриса пополнила каст третьей части «Дэдпула». Впервые Дженнифер Гарнер сыграла наемницу из комиксов Marvel в 2003 году: тогда она появилась в фильме «Сорвиголова», за роль в котором получила премию канала MTV в категории «Прорыв года». Два года спустя вышел сольный спин-офф «Электра», но его не оценили ни критики, ни зрители.
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