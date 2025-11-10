Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в фильме «Умри, моя любовь»

10 ноября, 14:00
В интервью подкату Las Culturistas Дженнифер Лоуренс рассказала, что во время съемках откровенных сцен с Робертом Паттинсоном в фильме «Умри, моя любовь» не обращалась за помощью к специальному координатору.
«У нас не было (координатора интимных сцен), или, возможно был, но нам не понадобился... Я чувствовала себя с Робом в полной безопасности», — рассказала актриса ведущим подкаста. «Он не извращенец и очень влюблен в (партнершу) Сьюки Уотерхаус».
«Умри, моя любовь» — это адаптация одноименной книги Арианы Харвич, которая рассказывает о паре, переживающей сложный период в отношениях.
В российский прокат картина выйдет 27 ноября.
Лоуренс и в более "интересном" кино снималась, ей не привыкать))
