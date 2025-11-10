Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в фильме Умри, моя любовь
Фильмы и сериалы

10 ноября, 14:00

1 мин.

Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в фильме «Умри, моя любовь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, Sikelia Productions, Black Label Media, Excellent Cadaver
Фото Кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, Sikelia Productions, Black Label Media, Excellent Cadaver

В интервью подкату Las Culturistas Дженнифер Лоуренс рассказала, что во время съемках откровенных сцен с Робертом Паттинсоном в фильме «Умри, моя любовь» не обращалась за помощью к специальному координатору.

«У нас не было (координатора интимных сцен), или, возможно был, но нам не понадобился... Я чувствовала себя с Робом в полной безопасности», — рассказала актриса ведущим подкаста. «Он не извращенец и очень влюблен в (партнершу) Сьюки Уотерхаус».

«Умри, моя любовь» — это адаптация одноименной книги Арианы Харвич, которая рассказывает о паре, переживающей сложный период в отношениях.

В российский прокат картина выйдет 27 ноября.

Умри моя любовь фильм: что известно, дата выхода&nbsp;&mdash; Роберт Паттинсон и&nbsp;Дженнифер Лоуренс.«Умри, моя любовь»: что известно о драмеди с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

1
ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Читайте далее
Дата выхода сериала «Обнальщик»: расписание релиза эпизодов

  • Belousov

    Лоуренс и в более "интересном" кино снималась, ей не привыкать))

    10.11.2025