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Сегодня, 17:45

Джеронимо! BBC показала первый день Мэтта Смита в роли Повелителя Времени

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Доктор Кто».
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После того, как BBC показала вырезанные дубли эпизода прощания с Десятым Доктором, на канале Doctor Who опубликовали видео о первом съемочном дне Одиннадцатой версии Повелителя Времени, которую сыграл Мэтт Смит. На момент начала работы над проектом он был самым молодым актером, выбранным на эту роль (26 лет).

На видео рассказывается о съемках эпизода регенерации Десятого Доктора. Новая версия Повелителя Времени слегка дезориентирована и едва вспоминает о том, что ТАРДИС терпит крушение.

Новые эпизоды «Доктора Кто» начнут выходить в ноябре.

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