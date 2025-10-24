Видео
Джейкоб Элорди рассказал о начале работы над 3-м сезоном Эйфории
Фильмы и сериалы

24 октября, 16:25

1 мин.

Джейкоб Элорди рассказал о начале работы над 3-м сезоном «Эйфории»

Евгений Плитин
Автор
Кадр из сериала «Эйфория», реж. С. Левинсон, HBO
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. С. Левинсон, HBO

Третий сезон «Эйфории» после долгого перерыва запущен в производство. Шоураннер Сэм Левинсон настолько засекретил проект, боясь утечки спойлеров, что даже ведущие исполнители получили листки сценария только со своими сценами.

Эйфория сериал 3 сезон: дата выхода продолжения&nbsp;&mdash; Зендея, Сидни Суини.Стало известно, когда выйдет 3-й сезон «Эйфории»

«Я знаю только свою роль в этом сезоне, потому что все это похоже на досье Джона Кеннеди. Все это отредактировано, — рассказал Джейкоб Элорди, вновь вернувшийся к роли Нейта Джейкобса. — Вы не можете прочитать настоящий сценарий».

Сериал HBO «Эйфория» повествует о группе проблемных подростков, пытающихся найти свое место в этом мире. Телешоу обрело огромную популярность и получило множество профессиональных наград.

Эйфория, Ру, Зендея.Продолжение «Эйфории»: что известно о 3-м сезоне подросткового сериала

Сериалы
