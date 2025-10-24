Джейкоб Элорди рассказал о начале работы над 3-м сезоном «Эйфории»

Третий сезон «Эйфории» после долгого перерыва запущен в производство. Шоураннер Сэм Левинсон настолько засекретил проект, боясь утечки спойлеров, что даже ведущие исполнители получили листки сценария только со своими сценами.

«Я знаю только свою роль в этом сезоне, потому что все это похоже на досье Джона Кеннеди. Все это отредактировано, — рассказал Джейкоб Элорди, вновь вернувшийся к роли Нейта Джейкобса. — Вы не можете прочитать настоящий сценарий».

Сериал HBO «Эйфория» повествует о группе проблемных подростков, пытающихся найти свое место в этом мире. Телешоу обрело огромную популярность и получило множество профессиональных наград.