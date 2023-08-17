Джейми Дорнан рассказал, какого супергероя мог сыграть во вселенной DC

Звезда франшизы «Пятьдесят оттенков серого» стал новым героем подкаста «Happy Sad Confused», в рамках которого поделился историей одного прослушивания. Джейми Дорнан признался, что за годы своей карьеры проходил пробы только в один супергеройский фильм: им оказался «Человек из стали» Зака Снайдера.

«Я надел собственный костюм. Стало ли это ошибкой? Ведь это была пижама с Суперменом, а не настоящий костюм», — рассказал Дорнан. Актер добавил, что у него было несколько встреч с руководителями студий, но дальше процесс не пошел, а роль Кларка Кента в итоге получил Генри Кавилл.