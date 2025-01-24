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Джеймс Ганн опубликовал первое фото со съемок Супергерл с Милли Олкок
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Джеймс Ганн опубликовал первое фото со съемок «Супергерл» с Милли Олкок

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник / HBO
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник / HBO
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Глава обновленной DCU Джеймс Ганн опубликовал первое фото со съемок «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» с Милли Олкок.

Кадр со съемок фильма «Супергерл»
Фото Джеймс Ганн, соцсети

Вторая картина медиафраншизы «Вселенная DC» расскажет о Каре Зор-Эл, которая, празднуя свой 21-й день рождения, путешествует по галактике в компании Крипто Суперпса. По пути супергероиня знакомится с инопланетянкой по имени Рути, что приводит ее на путь мести.

Режиссером «Женщины завтрашнего дня» выступает Крэйг Гиллеспи («Пэм и Томми», «Круэлла»).

Также в фильме снимаются Маттиас Шонартс, Ив Ридли и Джейсон Момоа — актер, известный в киновселенной DC как Аквамен, на этот раз воплотит образ инопланетянина Лобо.

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