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Джеймс Ганн рассказал о втором сезоне «Миротворца» в обновленной DCU
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:35

1 мин.

Джеймс Ганн рассказал о втором сезоне «Миротворца» в обновленной DCU

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Миротворец»
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В ходе создания DCU (обновленной вселенной DC) многое изменилось. Актеры «Лиги справедливости» больше не вернутся к своим ролям, третья часть «Чудо-женщины» отменена — последним фильмом старой версии киновселенной будет сиквел «Аквамена».

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Первый сезон «Миротворца» с Джоном Синой — тоже часть уходящей эпохи, поэтому поклонники сериала спросили у главы DC и создателя проекта Джеймса Ганна, будет ли продолжение «Миротворца» каноном для DCU.

Режиссер ответил просто: «Да».

Ранее Джеймс Ганн говорил, что начал писать сценарий второго сезона.

На данный момент приоритетный проект главы DC — фильм «Супермен: Наследие», который выйдет 11 июля 2025 года.

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