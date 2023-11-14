Джеймс Ганн успокоил поклонников DC: забастовки не повлияют на дату выхода «Супермена: Наследие»

Забастовки актеров и сценаристов повлияли на время релизов многих проектов. Обеспокоенные поклонники стали задаваться вопросом, как эта борьба отразится на выходе фильма «Супермен: Наследие».

В своих соцсетях глава DC Джеймс Ганн подтвердил, что забастовки не повлияют на время релиза: «Благодаря усилиям нашей талантливой команды, которая никогда не теряла веры во время самых длительных забастовок в истории Голливуда, и, не убирая ног с педали, продолжала двигаться вперед, создавая самые удивительные декорации и персонажей, которых я видел за всю свою карьеру, дата выхода «Супермена: Наследие» останется прежней — 11 июля 2025 года».

В фильме Джеймса Ганна новую версию Супермена сыграет Дэвид Коренсвет («Голливуд»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).