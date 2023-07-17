Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съёмках сериала про крушение батискафа «Титан»

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Недавно британский таблоид «The Sun» опубликовал новость о будущем проекте режиссера «Титаника». По их версии, Джеймс Кэмерон взялся за работу над многосерийной драмой о гибели глубоководного аппарата «Титан», пассажиры которого планировали спуститься к обломкам легендарного лайнера, затонувшего в 1912 году.
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