Состоялся цифровой релиз фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» вышла в «цифре» всего спустя три недели с момента премьеры фильма в кинотеатрах.

Сиквел не оправдал высоких ожиданий зрителей и критиков. «Безумие на двоих» заработал 37,8 миллиона долларов в первые выходные. При бюджете в $ 200 миллионов картина собрала в мировом прокате чуть больше $ 201 миллиона.

Рейтинг «Джокера 2» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes на данный момент составляет 32% как со стороны критиков так и со стороны зрителей.

Где смотреть фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Сиквел «Джокера» официально доступен для просмотра на платформах Apple TV+, Prime Video и других сторонних сайтах. Ранее мы рассказывали о лучших ролях Хоакина Феникса.