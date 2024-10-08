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Джокер 2 Безумие на двоих: кассовые сборы и критика
Фильмы и сериалы

8 октября, 18:30

1 мин.

«Джокер: Безумие на двоих» проваливается в прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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Фильм Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» потерпел худший кассовый дебют, чем изначально ожидалось. Сиквел с Хоакином Фениксом и Леди Гагой собрал 37,8 миллиона долларов в первые выходные проката.

Для сравнения, «Джокер» 2019 года заработал 39 миллионов долларов только за дебютную пятницу. В мировом прокате картина собрала больше миллиарда долларов.

Бюджет «Безумия на двоих» составил порядка $ 200 миллионов (ранее Тодд Филлипс отвечал на критику затрат на сиквел).

На данный момент «Джокер 2» собрал в мировом прокате 114,8 миллиона долларов.

&laquo;Джокер 2: Безумие на&nbsp;двоих&raquo;: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Это провал? Рецензия на фильм «Джокер: Безумие на двоих»

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