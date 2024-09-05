Критики оценили фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Картина Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» получила первые оценки критиков. На Metacritic рейтинг сиквела составляет всего 54 балла на основании 23 рецензий.

Профессиональные критики высоко оценили игру Хоакина Феникса, но отметили, что вторая часть не производит такого сильного впечатления, как «Джокер» 2019 года. Один из рецензентов считает, что фильм получился бессмысленным, скучным и, похоже, презирающим свою аудиторию, а другой подвел итог, что «Безумие на двоих» — музыкальный сиквел, который не берет высокие ноты.

Мировая премьера «Джокера 2» пройдет 4 октября.