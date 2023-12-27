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Джокер 2 с Хоакином Фениксом и Леди Гагой: кадры из фильма, дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

Появились новые кадры сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Опубликованы новые кадры из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих».
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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Режиссер картины «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс в своих соцсетях опубликовал новые кадры из сиквела, на которых Хоакин Феникс и Леди Гага представлены в образах Джокера и Харли Квинн.

Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Сюжет «Безумия на двоих» не раскрывается. Журналисты предполагают, что вторая часть фильма о клоуне-принце преступного мира Готэма выйдет в формате мюзикла. Ранее композитор картины Хильдур Гуднадоуттир подтвердила, что музыки в сиквеле будет много.

Премьера «Джокера: Безумия на двоих» запланирована на 4 октября следующего года.

Джокер 2. «Джокер: Безумие на двоих»: дата выхода и все, что известно о сиквеле с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
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