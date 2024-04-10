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Джокер 2: трейлер, дата выхода, Хоакин Феникс, Леди Гага, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:50

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Постер фильма «Джокер: Безумие на двоих».
Фото Постер фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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Warner Bros. Pictures опубликовал первый трейлер фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих», главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.

Сиквел расскажет о том, как главный герой Артур Флек, попав в психиатрическую лечебницу Аркхем, познакомился с доктором Харлин Квинзел. Тем временем окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура за его разрушительные действия в прошлом. В ответ Харли готова на все, чтобы спасти Джокера.

В продолжении истории также снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Кен Люн, Стив Куган, Гэттлин Гриффит, Джейкоб Лофленд и Билл Смитрович.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября 2024 года.

Джокер 2. «Джокер: Безумие на двоих»: дата выхода и все, что известно о сиквеле с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Фильмы
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