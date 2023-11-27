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Джон Хэмм хочет присоединиться к киновселенной Marvel
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Джон Хэмм хочет присоединиться к киновселенной Marvel

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»
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В интервью Screen Rant Джон Хэмм рассказал, что надеется присоединиться к киновселенной Marvel: «Я был поклонником Marvel с детства. Думаю, у них есть еще множество историй, которые предстоит рассказать».

У актера есть идеи, в каких проектах MCU он мог бы сыграть. Например, Хэмма интересует ребут «Людей Икс», новая версия «Фантастической четверки» и злодей Доктор Дум: «Какими бы ни были планы студии, надеюсь, они включают и меня. Но если нет, я знаю, что многие готовы стать частью этих сюжетов».

Недавно Marvel обсуждала замену Канга Завоевателя на другого суперзлодея вроде Доктора Дума, а среди актерского состава будущей «Фантастической четверки» студия рассматривает Педро Паскаля и Хавьера Бардема.

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