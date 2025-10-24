Видео
Джонни Депп снимется в новой экранизации Рождественской песни Чарльза Диккенса
Фильмы и сериалы

24 октября, 21:00

1 мин.

Джонни Депп ведет переговоры об участии в новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Джонни Депп
Фото Global Look Press

Издание Variety сообщило, что Джонни Депп ведет переговоры об участии в фильме «Эбенезер: Рождественская песнь». Режиссером картины выступает Тай Уэст («Максин XXX», «Покерфейс»). За сценарий фильма отвечает Натаниэл Халперн («Рассказы из Петли», «Легион»).

Также в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» сыграет Андреа Райзборо, известная по работе над такими проектами, как «В чужой шкуре» и «НольНольНоль».

Продюсером фильма выступит Эмма Уоттс, а исполнительными продюсерами — Стивен Дойтерс и Джейсон Форман.

Планируется, что Джонни Депп сыграет в картине роль Эбенезера Скруджа. Этот фильм станет первой работой актера в масштабном проекте после «Фантастических тварей: Преступлений Грин-де-Вальда» 2018 года.

Выход картины «Эбенезер: Рождественская песнь» запланирован на 13 ноября 2026 года.

Джонни Депп может сыграть капитана Джека Воробья в продолжении «Пиратов Карибского моря»

