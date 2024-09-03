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Джордж Мартин готовится раскритиковать Дом Дракона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Джордж Мартин готовится раскритиковать «Дом Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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В своем блоге автор эпопеи о борьбе за Железный трон Джордж Мартин рассказал, что ему нужно собраться с силами перед тем, как он расскажет о недостатках сериала «Дом Дракона».

«Мне нужно написать обо всем, что пошло не так с «Домом Дракона», и я это сделаю. Но не сегодня», — уточнил Мартин.

Ранее Джордж Мартин раскритиковал драконов в «Игре престолов» и «Доме Дракона» за нереалистичность.

«Я хотел, чтобы мои драконы были настолько реальными и правдоподобными, насколько это только возможно. Создавал их с особой тщательностью. Они летают и дышат огнем — да, эти черты казались мне необходимыми. У них две ноги (не четыре, никогда не четыре) и два крыла», — объяснил писатель.

Джордж Мартин предположил, что при создании адаптации его произведений кто-то открыл книгу по геральдике и прочитал «ровно столько, чтобы все испортить».

«Эти чертовы лишние ноги даже пробрались на обложки моих книг, несмотря на мои яростные возражения», — подчеркнул Мартин.

Приквел «Игры престолов» был продлен на третий сезон.

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