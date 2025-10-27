Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Егор Шип назвал любимые мультфильмы
Фильмы и сериалы

27 октября, 17:15

1 мин.

Егор Шип назвал любимые мультфильмы

Артем Евстафьев
Автор
Егор Шип
Фото пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

Популярный блогер и музыкант Егор Шип рассказал «СЭ» о своих любимых анимационных картинах. Беседа состоялась в рамках встречи в студии озвучки фильма «Маша и Медведи», где артист озвучил одного из персонажей.

В список Шипа вошли «Мадагаскар», американский мультсериал «Крутые бобры» и советская классика — «Кот Леопольд». Именно последнего персонажа Егор хотел бы сыграть в экранизации сказки.

23-летний исполнитель продолжает расширять творческие горизонты. Работа над озвучкой полнометражного фильма стала для него новым опытом. Семейная комедия «Маша и Медведи» по мотивам сказки Льва Толстого «Три медведя», одному из персонажей которой Шип подарил свой голос, выйдет в прокат 20 ноября.

1
ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: расписание релиза эпизодов

  • Мамед

    какая важная спортивная новость!

    27.10.2025