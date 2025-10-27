Егор Шип назвал любимые мультфильмы

Популярный блогер и музыкант Егор Шип рассказал «СЭ» о своих любимых анимационных картинах. Беседа состоялась в рамках встречи в студии озвучки фильма «Маша и Медведи», где артист озвучил одного из персонажей.

В список Шипа вошли «Мадагаскар», американский мультсериал «Крутые бобры» и советская классика — «Кот Леопольд». Именно последнего персонажа Егор хотел бы сыграть в экранизации сказки.

23-летний исполнитель продолжает расширять творческие горизонты. Работа над озвучкой полнометражного фильма стала для него новым опытом. Семейная комедия «Маша и Медведи» по мотивам сказки Льва Толстого «Три медведя», одному из персонажей которой Шип подарил свой голос, выйдет в прокат 20 ноября.