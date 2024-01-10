На Disney+ вышел сериал «Эхо» с Алаквой Кокс и Винсентом Д'Онофрио

Читайте нас в

На Disney+ вышел сериал «Эхо», главные роли в котором исполнили Алаква Кокс и Винсент Д'Онофрио.

Алаква сыграла глухую супергероиню MCU Эхо или Майю Лопес. Впервые она появилась в сериале «Соколиный глаз». В спин-оффе Лопес возвращается к своим корням, чтобы найти связь с будущим.

Винсент Д'Онофрио повторил роль злодея Кингпина или Уилсона Фиска — криминального босса Нью-Йорка и названого дяди Майи, ответственного за смерть ее отца.

Кроме того, в проекте появился Чарли Кокс в образе Мэтта Мердока (Сорвиголовы) — слепого адвоката из Адской кухни, ведущего двойную жизнь.

Все эпизоды сериала «Эхо» доступны на платформе Disney+ с 9 января.