Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Эль Турко сериал 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Многосерийный исторический блокбастер «Эль Турко» выйдет 21 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эль Турко», реж. Улуч Байрактар / Иви
Фото Кадр из сериала «Эль Турко», реж. Улуч Байрактар / Иви
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

21 марта на платформе «Иви» пройдет премьера всех эпизодов сериала «Эль Турко». Режиссером проекта выступил Улуч Байрактар («Столкновение», «Внутри»). Сюжет «Эль Турко» сосредоточен на янычаре Балабане, которого, рискуя всем, укрывает в своем доме местная жительница Глория. В благодарность воин встает на ее защиту.

«Зрителей ждет историческая сага, где за эффектными баталиями будет стоять глубокая драматическая линия. Именно поэтому я особенно рад, что премьера станет мировой, и зрители из разных стран смогут оценить усилия нашей команды. Верю, что сюжет, визуальная часть и актеры вас очаруют», — рассказал исполнитель главной роли Джан Яман.

Кто снялся в сериале «Эль Турко»

В проекте снялись Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Киран О'Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес и Мадалена Араган.

Трейлер сериала «Эль Турко»

Совершенно другой, детектив. Не только «Великолепный век». 10 самых популярных турецких сериалов

Сериалы
Новости холдинга
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Конфликт с Колумбией и разочарование темпами депортации. Что пишут СМИ о Трампе
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с февраля
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже