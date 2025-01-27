Многосерийный исторический блокбастер «Эль Турко» выйдет 21 марта

21 марта на платформе «Иви» пройдет премьера всех эпизодов сериала «Эль Турко». Режиссером проекта выступил Улуч Байрактар («Столкновение», «Внутри»). Сюжет «Эль Турко» сосредоточен на янычаре Балабане, которого, рискуя всем, укрывает в своем доме местная жительница Глория. В благодарность воин встает на ее защиту.

«Зрителей ждет историческая сага, где за эффектными баталиями будет стоять глубокая драматическая линия. Именно поэтому я особенно рад, что премьера станет мировой, и зрители из разных стран смогут оценить усилия нашей команды. Верю, что сюжет, визуальная часть и актеры вас очаруют», — рассказал исполнитель главной роли Джан Яман.

Кто снялся в сериале «Эль Турко»

В проекте снялись Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Киран О'Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес и Мадалена Араган.