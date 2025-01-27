Многосерийный исторический блокбастер «Эль Турко» выйдет 21 марта

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21 марта на платформе «Иви» пройдет премьера всех эпизодов сериала «Эль Турко». Режиссером проекта выступил Улуч Байрактар («Столкновение», «Внутри»). Сюжет «Эль Турко» сосредоточен на янычаре Балабане, которого, рискуя всем, укрывает в своем доме местная жительница Глория. В благодарность воин встает на ее защиту.
«Зрителей ждет историческая сага, где за эффектными баталиями будет стоять глубокая драматическая линия. Именно поэтому я особенно рад, что премьера станет мировой, и зрители из разных стран смогут оценить усилия нашей команды. Верю, что сюжет, визуальная часть и актеры вас очаруют», — рассказал исполнитель главной роли Джан Яман.
В проекте снялись Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Киран О'Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес и Мадалена Араган.