Опубликован трейлер фильма «Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун

Сегодня, 15:40
Netflix опубликовал трейлер фильма «Электрический штат» братьев Руссо. Картина основана на одноименной книге Саймона Столенхага. В центре сюжета проекта осиротевшая девушка, которая отправляется на поиски младшего брата в компании желтого игрушечного робота и бродяги.
В проекте снялись Крис Пратт, Милли Бобби Браун, Вуди Норман, Энн Руссо, Грег Кромер, Винс Писани, Камрус Джонсон, Курт Лодер, Алан Тьюдик и Рошни Эдвардс.
Премьера картины «Электрический штат» пройдет 14 марта 2025 года.