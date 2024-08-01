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Эльф не может похудеть аниме сериал: дата выхода — расписание серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:35

1 мин.

Аниме-сериал «Эльф не может похудеть»: расписание выхода эпизодов

5 серия аниме-сериала «Эльф не может похудеть» выйдет 3 августа
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Эльф не может похудеть»
Фото Кадр из аниме «Эльф не может похудеть»
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6 июля состоялась премьера аниме «Эльф не может похудеть». По сюжету проекта эльфийка Эльфуда за время пребывания среди людей набрала вес и обратилась к диетологу Томоацу Наоэ, чтобы прийти в форму — иначе у нее не получится вернуться в свой родной мир.

Томоацу удается помочь эльфийке, однако диетолог даже не подозревает, сколько еще мифических существ нуждаются в его помощи.

Расписание релиза эпизодов аниме «Эльф не может похудеть»

1 серия 6 июля
2 серия 13 июля
3 серия 20 июля
4 серия 27 июля
5 серия 3 августа
6 серия 10 августа
7 серия 17 августа
8 серия 24 августа
9 серия 31 августа
10 серия 7 сентября
11 серия 14 сентября
12 серия 21 сентября
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