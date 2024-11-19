«Елки 11» с Рузилем Минекаевым, Дмитрием Нагиевым и Бураком Озчивитом выйдут 19 декабря

Сегодня, 19:15
19 декабря в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Елки 11». Режиссерами картины выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов, а сценарий проекта написал Петр Внуков.
Как и предыдущие части новогоднего фильма, «Елки 11» расскажут о чудесах, которые происходят в канун самого любимого праздника россиян.
Одну из ролей в фильме «Елки 11» сыграл Дмитрий Нагиев, ранее снимавшийся в «Елках новых» и «Елках последних». Также в картине вновь появится Валентина Мазунина.
Новых героев в «Елках» сыграют Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Виктор Хориняк, Анатолий Журавлев, Андрей Рожков, Алена Долголенко, Надежда Маркина, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина, а также звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, наиболее известный по «Великолепному веку».