«Елки 11» с Рузилем Минекаевым, Дмитрием Нагиевым и Бураком Озчивитом выйдут 19 декабря

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19 декабря в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Елки 11». Режиссерами картины выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов, а сценарий проекта написал Петр Внуков.

Как и предыдущие части новогоднего фильма, «Елки 11» расскажут о чудесах, которые происходят в канун самого любимого праздника россиян.

Кто снялся в фильме «Елки 11»

Одну из ролей в фильме «Елки 11» сыграл Дмитрий Нагиев, ранее снимавшийся в «Елках новых» и «Елках последних». Также в картине вновь появится Валентина Мазунина.

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ

Новых героев в «Елках» сыграют Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Виктор Хориняк, Анатолий Журавлев, Андрей Рожков, Алена Долголенко, Надежда Маркина, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Кристина Бабушкина, а также звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, наиболее известный по «Великолепному веку».

Фото Кадр из фильма «Елки 11», реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов / НМГ