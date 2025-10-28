Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Елки 12 фильм 2025: тизер-трейлер и дата выхода — Нагиев, Минекаев
Фильмы и сериалы

28 октября, 14:35

1 мин.

Вышел тизер-трейлер комедии «Елки 12» с Рузилем Минекаевым и Дмитрием Нагиевым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Елки 12», реж. Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и др., Базелевс Продакшн, Тумач Продакшн
Фото Кадр из фильма «Елки 12», реж. Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и др., Базелевс Продакшн, Тумач Продакшн

«НМГ Кинопрокат» опубликовал тизер-трейлер комедии «Елки 12». По сюжету новой части предновогодней истории девятилетний Ваня из Кирова узнает о расставании родителей и отправляется в Великий Устюг в надежде на то, что Дед Мороз сможет все исправить.

Кто снялся в фильме «Елки 12»

В картине снялись Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович и Юлия Топольницкая.

Тизер-трейлер фильма «Елки 12»

Когда выйдет фильм «Елки 12»

Премьера фильма «Елки 12» пройдет 18 декабря.

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

1
ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Умер Мухич из «Полицейского с Рублевки» — актер Роман Попов

  • Apple User c7c3d8

    эти елки когда-нибудь спилят уже ?

    28.10.2025