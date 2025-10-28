Вышел тизер-трейлер комедии «Елки 12» с Рузилем Минекаевым и Дмитрием Нагиевым

28 октября, 14:35
«НМГ Кинопрокат» опубликовал тизер-трейлер комедии «Елки 12». По сюжету новой части предновогодней истории девятилетний Ваня из Кирова узнает о расставании родителей и отправляется в Великий Устюг в надежде на то, что Дед Мороз сможет все исправить.
В картине снялись Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович и Юлия Топольницкая.
Премьера фильма «Елки 12» пройдет 18 декабря.
Apple User c7c3d8
эти елки когда-нибудь спилят уже ?
