Элвис Пресли создает образ своей жене в новом трейлере фильма Софии Копполы «Присцилла»

A24 опубликовал трейлер фильма Софии Копполы «Присцилла», в котором создается культовый образ жены короля рок-н-ролла. Присцилла Пресли сомневается, нравятся ли ей изменения, но, похоже, ее мнение не учитывается.

В картине сыграли Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл и Дэн Абрамовичи.

Ранее София Коппола рассказала, что выбрать актрису на главную роль в фильме «Присцилла» ей помогла Кирстен Данст.

Премьера фильма «Присцилла» запланирована на 3 ноября.