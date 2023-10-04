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Сегодня, 21:00

Элвис Пресли создает образ своей жене в новом трейлере фильма Софии Копполы «Присцилла»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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A24 опубликовал трейлер фильма Софии Копполы «Присцилла», в котором создается культовый образ жены короля рок-н-ролла. Присцилла Пресли сомневается, нравятся ли ей изменения, но, похоже, ее мнение не учитывается.

В картине сыграли Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл и Дэн Абрамовичи.

Ранее София Коппола рассказала, что выбрать актрису на главную роль в фильме «Присцилла» ей помогла Кирстен Данст.

Премьера фильма «Присцилла» запланирована на 3 ноября.

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