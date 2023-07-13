Эмили Блант берет перерыв в карьере

Британская актриса, которая прямо сейчас находится в пресс-туре картины «Оппенгеймер», рассказала о важном решении. В рамках подкаста Table for Two Эмили Блант призналась, что планирует взять паузу как минимум на год, чтобы больше времени проводить со своими детьми.

Обладательница «Золотого глобуса» известна зрителям по таким кинохитам, как комедия «Дьявол носит Prada», фантастический боевик «Грань будущего» и хоррор «Тихое место», а уже на следующей неделе на экраны выходит долгожданный байопик Кристофера Нолана, в котором Блант сыграла жену Роберта Оппенгеймера.