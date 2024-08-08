Дата выхода 4 сезона «Эмили в Париже»: расписание выхода эпизодов

Сегодня, 20:15
15 августа на Netflix пройдет премьера четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». В продолжении шоу специалисту по маркетингу предстоит сделать сложный выбор в отношениях и адаптироваться к кадровым перестановкам на работе.
В проекте снялись Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза и Люсьен Лавискон.
|1 серия
|15 августа
|2 серия
|15 августа
|3 серия
|15 августа
|4 серия
|15 августа
|5 серия
|15 августа
|6 серия
|12 сентября
|7 серия
|12 сентября
|8 серия
|12 сентября
|9 серия
|12 сентября
|10 серия
|12 сентября