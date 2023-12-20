«Эмили в Париже»: сюжет и дата выхода четвертого сезона

В анонсирующем видео четвертого сезона «Эмили в Париже» исполнительница главной роли Лили Коллинз рассказала, что в продолжении проекта ожидается больше веселья, моды и драмы.

Кроме того, актриса попросила поклонников проекта не удивляться, если Эмили устроит себе «римские каникулы». Милая отсылка к фильму с легендарной Одри Хепберн, на которую, по мнению многих фанатов, Лили Коллинз очень похожа.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Сюжет четвертого сезона «Эмили в Париже»

В четвертом сезоне «Эмили в Париже» зрители узнают, смог ли Алфи (Люсьен Лависконт ) исцелить свое разбитое сердце, получит ли Габриэль (Лукас Браво) звезду Michelin и отправится ли Минди (Эшли Пак) co своей группой на Евровидение.

Ну, а самой Эмили придется решить, действительно ли все, к чему она стремилась, ей нужно.

Когда выйдет четвертый сезон «Эмили в Париже»

Съемки продолжения сериала начнутся ориентировочно в начале 2024 года.