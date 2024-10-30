Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Эмили в Париже 5 сезон: Лукас Браво — о роли шеф-повара Габриэля
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

2 мин.

Лукас Браво не уверен, что вернется к роли в 5 сезоне «Эмили в Париже»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг / Netflix
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже», реж. Эндрю Флеминг / Netflix
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью IndieWire исполнитель роли шеф-повара Габриэля в сериале «Эмили в Париже» Лукас Браво рассказал, что не уверен, вернется ли в будущем сезоне шоу.

«Сексуальный шеф-повар был частью меня в первом сезоне, и мы отдалялись друг от друга сезон за сезоном из-за его выбора и направления, в котором его заставили двигаться. Я никогда не был так далек от него», — рассказал актер.

Лукас Браво добавил, что со временем это заставило его потерять интерес к своему персонажу: «Мне стало неинтересно сниматься или наблюдать за тем, как персонаж, которого я очень люблю и который так много мне дал, медленно превращается в гуакамоле».

По мнению актера, Габриэлем в сериале все манипулируют, и он постоянно становится жертвой.

Все дороги ведут в&nbsp;Рим: что известно про 5-й сезон &laquo;Эмили в&nbsp;Париже&raquo;. Все дороги ведут в Рим: что известно про 5-й сезон «Эмили в Париже»

Браво рассказал, что пытался повлиять на развитие Габриэля в сериале, но только «в рамках сценария».

«В течение сезонов я пытался привнести нюансы, но на съемочной площадке у нас не так много свободы. Мы не можем менять слова или эмоции. Они знают, чего хотят, и мы просто должны подчиниться. Это заставляет меня сомневаться, хочу ли я быть частью пятого сезона», — отметил актер.

Контракт Лукаса Браво заканчивается в четвертом сезоне, и актер объяснил, что вернется в пятом сезоне «Эмили в Париже» только в том случае, если его персонаж изменится: «Я правда хочу увидеть, вернется ли Габриэль к своему веселому, дерзкому, игривому, живому «я». Потому что три сезона играть меланхолика, грустного, подавленного и потерянного больше не весело. Это комедия, все веселятся и прыгают вокруг меня, а я просто медленно погружаюсь в бог знает что».

Ближайшей премьерой с участием актера станет боевик Мелани Лоран Sulak, премьера которого пройдет 1 ноября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон о&nbsp;сериале Эмили в&nbsp;Париже. Эммануэль Макрон хочет, чтобы съемки «Эмили в Париже» продолжились во Франции

Сериалы
Новости холдинга
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
Опубликованы кадры подбитой техники ВСУ в районе освобожденного Селидово
Вучич рассказал об ответе Путина на предложение о прекращении огня на Украине
Три игры Кубка Испании отменены в Валенсии из-за наводнения
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу