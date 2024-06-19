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Эмилия Перес фильм 2024: трейлер и дата выхода, Селена Гомес
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:50

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Эмилия Перес» с Селеной Гомес

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес»
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Pathe опубликовал трейлер фильма Жака Одиара «Эмилия Перес», главную роль в котором сыграла Селена Гомес. Сюжет проекта сосредоточен на адвокате Рите, жизнь которой может сильно измениться, если она поможет боссу картеля выйти из своего бизнеса.

В картине снялись Карла Гаскон, Зои Салдана, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Адриана Пас, Джеймс Жерар, Эрик Гейнес и Агата Бокча Лестер.

В этом году фильм был удостоен приза жюри на Каннском кинофестивале, а Зои Салдана, Карла Гаскон, Селена Гомес и Адриана Пас получили Золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль.

«Эмилия Перес» выйдет в зарубежный прокат 21 августа.

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