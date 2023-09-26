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Сегодня, 18:00

Эмма Томпсон считает «контент» грубым словом в отношении творческих людей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Круэлла».
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В ходе разговора с главой CAA Брайаном Лурдом на конференции Королевского телевизионного общества Эмма Томпсон рассуждала о текущем положении дел в киноиндустрии.

По мнению актрисы, определять творческую работу как «контент» крайне неверно: «Думаю, что отношения между руководителями и творческим отделом должны быть намного, намного теснее. Когда я слышу слово «контент», то чувствую себя набивкой диванной подушки. Что вы подразумеваете под понятием «контент»? На самом деле это просто грубое слово для творческих людей».

Последним на данный момент проектом с участием Эммы Томпсон была картина «Матильда» (Netflix), где актриса сыграла деспотичного директора Агату Транчбулл.

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