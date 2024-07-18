Стали известны номинанты на «Эмми-2024»
Сериал «Сегун» получил 25 номинаций на «Эмми-2024»
Объявлен список номинантов 76-й телевизионной премии «Эмми». В числе наиболее выдающихся проектов — сериалы «Сегун» (25 номинаций) и «Медведь» (23 номинаций).
Церемония вручения состоится 15 сентября.
Список основных номинантов на «Эмми-2024»
Лучший драматический сериал
- «Корона»;
- «Фоллаут»;
- «Позолоченный век»;
- «Утреннее шоу»;
- «Мистер и миссис Смит»;
- «Сегун»;
- «Медленные лошади»;
- «Задача трех тел».
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа «Эбботт»;
- «Медведь»;
- «Умерь свой энтузиазм»;
- «Хитрости»;
- «Убийства в одном здании»;
- «Палм-Рояль»;
- «Псы резервации»;
- «Чем мы заняты в тени».
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Олененок»;
- «Фарго»;
- «Уроки химии»;
- «Рипли»;
- «Настоящий детектив: Страна ночи».
Лучший анимационный сериал
- «Голубоглазый самурай»;
- «Царство падальщиков»;
- «Симпсоны»;
- «Люди Икс '97».
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»);
- Кэрри Кун («Позолоченный век»);
- Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»);
- Анна Саваи («Сегун»);
- Имелда Стонтон («Корона»);
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»).
Лучший актер в драматическом сериале
- Идрис Эльба («Захваченный рейс»);
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»);
- Уолтон Гоггинс («Фоллаут»);
- Гэри Олдман («Медленные лошади»);
- Хироюки Санада («Сегун»);
- Доминик Уэст («Корона»).
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»);
- Айо Эдебири («Медведь»);
- Селена Гомез («Убийства в одном здании»);
- Майя Рудольф («Женщина при деньгах»);
- Джин Смарт («Хитрости»);
- Кристен Уиг («Палм-Рояль»).
Лучший актер в комедийном сериале
- Мэтт Берри («Чем мы заняты в тени»);
- Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»);
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»);
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»).
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»);
- Бри Ларсон («Уроки химии»);
- Джуно Темпл («Фарго»);
- София Вергара («Грисельда»);
- Наоми Уоттс («Вражда»).
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Мэтт Бомер («Попутчики»);
- Ричард Гэдд («Олененок»);
- Джон Хэмм («Фарго», пятый сезон);
- Том Холландер («Вражда»);
- Эндрю Скотт («Рипли»).