Эндрю Скотт разочарован своей ролью в фильме «007: Спектр»

В интервью британскому GQ Эндрю Скотт рассказал о своих впечатлениях от съемок в фильме «007: Спектр»: «Честно говоря, это не то место, в которое я хотел бы вернуться. Теперь я чуть больше понимаю, кто я, и чувствую, что работа, которая мне интересна, по большей части находится в серой зоне. Видимо, я не подумал... Возможно, я просто не так уж хорош в этом».

В картине Скотт воплотил образ противника Бонда, главу Центра национальной безопасности Макса Денби.

Следующим проектом актера будет мини-сериал «Рипли», где вместе с Эндрю Скоттом снимались Джонни Флинн и Дакота Фаннинг.