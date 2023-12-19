Энн Хэтэуэй рассказала, почему не сыграла главную роль в фильме «Барби»

До выхода картины «Барби» Греты Гервиг создатели и общая концепция фильма менялись несколько раз. Например, в одной из версий проекта на роль главной героини рассматривалась Эми Шумер, а в другой — Энн Хэтэуэй.

В подкасте Happy Sad Confused Хэтэуэй рассказала, что не жалеет о том, что не сыграла самую известную куклу в мире: «Марго великолепна. То, что она создает как творческий человек и продюсер, очень вдохновляет».

Актриса добавила, что если бы верила в то, что версия фильма с ней сможет создать резонанс, подобный картине Греты Гервиг, то отнеслась бы к возможности сыграть Барби иначе: «Но я искренне считаю, что их фильм был лучшей версией из возможных».