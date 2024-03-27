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Энн Хэтэуэй: роль в фильме Интерстеллар Кристофера Нолана
Фильмы и сериалы

27 марта, 18:00

1 мин.

Энн Хэтэуэй рассказала, как съемки в «Интерстелларе» повлияли на ее карьеру

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Интерстеллар».
Фото Кадр из фильма «Интерстеллар»
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В большом интервью Vanity Fair Энн Хэтэуэй рассказала, что роль ученой-биолога Амелии Брэнд в фильме «Интерстеллар» Кристофера Нолана вытянула ее из потока негатива, который обрушивался на нее в то время.

«Я не получала роли, потому что многие были очень обеспокоены тем, насколько токсичной стала моя личность в интернете», — вспоминает Хэтэуэй.

Актриса продолжила: «Но у меня был ангел в лице Кристофера Нолана, которого все это не волновало. Он дал мне одну из самых прекрасных ролей, которые у меня были».

Ближайшей премьерой с участием актрисы будет фильм «Мысль о тебе», который выйдет 2 мая на платформе Amazon Prime Video.

Мысль о&nbsp;тебе, 2024. Вышел трейлер фильма «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй

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