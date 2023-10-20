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Сегодня, 14:06

«Это была катастрофа» — Уэс Андерсон рассказал о том, как его изменил фильм «Бутылочная ракета»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бутылочная ракета».
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На кинофестивале братьев Люмьер Уэс Андерсон рассказал о создании своего первого полнометражного фильма «Бутылочная ракета». Сейчас эта картина носит культовый статус, но на момент премьеры в 1996 году зрители режиссерского замысла не оценили: «У меня было четкое представление о том, что я хочу сделать, и никто не мог меня переубедить. В то время моя уверенность была на высшем уровне. Когда мы наконец сняли фильм и показали его публике, картину возненавидели. Я был так потрясен, это была катастрофа».

Тем не менее Андерсон считает, что все к лучшему: «Эта ситуация изменила меня: если бы я знал о реакции зрителей заранее, то, вероятно бы, поступил иначе. Я рад, что все получилось так, потому что порой нужна слепая уверенность, присущая молодым!»

Последний на данный момент выпущенный Уэсом Андерсоном проект — «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем. Вместе с этим фильмом режиссер выпустил еще несколько короткометражек: «Лебедь», «Крысолов» и «Яд».

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