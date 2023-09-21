Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

«Это его фильм» — режиссер «Марвелов» рассказала о влиянии на съемки Кевина Файги

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Промо-изображение фильма «Марвелы».
Telegram Дзен

В начале ноября грядет мировая премьера картины «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), которой глава Marvel Studios Кевин Файги пророчит успех «Мстителей».

В преддверии премьеры режиссер фильма Ниа Дакоста рассказала в интервью Vanity Fair, что на съемочной площадке у нее было не так уж много свободы действий: «Эта картина производства Кевина Файги, это его фильм. Я принимаю реальность такой, какая она есть, соглашаясь с тем, что порой приходится сделать шаг назад, уходя на второй план».

Релиз «Марвелов» переносился несколько раз. В последний раз картина Дакосты «поменялась» премьерной датой с «Человеком-муравьем и Осой: Квантоманией». Фильм Пейтона Рида открыл Пятую фазы Marvel и получил сдержанные отзывы зрителей и критиков.

Финальная дата премьеры фильма «Марвелы» — 10 ноября.

Фильмы
1
0
Читайте также
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Берлин»: спин-офф «Бумажного дома» выйдет 29 декабря

Джеймс Ганн рассказал о первоначальном видении персонажей «Стражей Галактики»