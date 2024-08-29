Дата выхода сериала Marvel «Это все Агата»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 11:45
18 сентября на Disney+ пройдет премьера сериала «Это все Агата». Спин-офф «Ванды/Вижна» рассказывает об освобождении Агаты Харкнесс из аномалии Уэствью и ее стремлении восстановить свои магические силы.
В проекте снялись Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон, Майлз Гутьеррез-Райли, Обри Плаза, Эмма Колфилд, Дебра Джо Рапп и Мария Диззия.
|1 серия
|18 сентября
|2 серия
|18 сентября
|3 серия
|25 сентября
|4 серия
|2 октября
|5 серия
|9 октября
|6 серия
|16 октября
|7 серия
|23 октября
|8 серия
|30 октября
|9 серия
|6 ноября