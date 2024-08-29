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Это все Агата сериал Marvel 2024: дата выхода и расписание серий — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:45

1 мин.

Дата выхода сериала Marvel «Это все Агата»: расписание релиза эпизодов

Премьера сериала «Это все Агата состоится 18 сентября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»
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18 сентября на Disney+ пройдет премьера сериала «Это все Агата». Спин-офф «Ванды/Вижна» рассказывает об освобождении Агаты Харкнесс из аномалии Уэствью и ее стремлении восстановить свои магические силы.

В проекте снялись Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон, Майлз Гутьеррез-Райли, Обри Плаза, Эмма Колфилд, Дебра Джо Рапп и Мария Диззия.

Трейлер сериала «Это все Агата»

Расписание выхода серий «Это все Агата»

1 серия 18 сентября
2 серия 18 сентября
3 серия 25 сентября
4 серия 2 октября
5 серия 9 октября
6 серия 16 октября
7 серия 23 октября
8 серия 30 октября
9 серия 6 ноября
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