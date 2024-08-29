Дата выхода сериала Marvel «Это все Агата»: расписание релиза эпизодов

18 сентября на Disney+ пройдет премьера сериала «Это все Агата». Спин-офф «Ванды/Вижна» рассказывает об освобождении Агаты Харкнесс из аномалии Уэствью и ее стремлении восстановить свои магические силы.

В проекте снялись Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон, Майлз Гутьеррез-Райли, Обри Плаза, Эмма Колфилд, Дебра Джо Рапп и Мария Диззия.

Трейлер сериала «Это все Агата»

Расписание выхода серий «Это все Агата»