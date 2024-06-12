Стало известно, будут ли прежние актеры в 3 сезоне «Эйфории»

Руководитель HBO и сервиса Max Кейси Блойс рассказал, что весь основной актерский состав проекта вернется в третьем сезоне шоу. На данный момент создатель сериала Сэм Левинсон работает над сценарием продолжения истории.

По словам Блойса, основная сложность написания третьего сезона в том, чтобы вывести персонажей «Эйфории» за пределы старшей школы. Наиболее вероятным вариантом остается временной скачок. Другие детали сюжета пока неизвестны.

Премьеры третьего сезона «Эйфории» стоит ожидать в следующем году.