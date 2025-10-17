Стали известны имена новых актеров 3-го сезона «Эйфории»

После того как председатель и генеральный директор HBO и HBO Max Content Кейси Блойс раскрыл релизное окно третьего сезона «Эйфории», издание Deadline представило новых актеров проекта.

Новые актеры 3-го сезона сериала «Эйфория»

Белла Подарас

Билл Боднер

Кейлин Райс

Коллин Кэмп

Даниэль Дедуайлер

Элай Рот

Гидеон Адлон

Хемки Мадера

Гомер Гир

Джек Топалян

Джессика Блэр Херман

Кваме Паттерсон

Мэдисон Томпсон

Мэттью Уиллиг

Наташа Лионн

Ребекка Пиджон

Сэм Траммелл

Триша Пэйтас

Что касается основного актерского состава, к объявленным ранее Зендее, Хантер Шафер, Эрику Дэйну, Джейкобу Элорди, Сидни Суини, Алексе Деми, Мод Апатоу, Марте Келли, Хлое Черри и Колману Доминго присоединятся Аланна Юбак, Дег Ферч, Доминик Файк, Мелвин Бонез Эстес, Ника Кинг, Пола Маршалл, София Роуз Уилсон и Зак Стейнер.

Ранее стало известно, что к актерскому составу нового сезона также присоединились Адевале Акиннуойе-Агбадже, Тоби Уоллес, Шэрон Стоун, Розалия, Маршон Линч, Даррелл Бритт-Гибсон, Кадим Хардисон, Присцилла Делгадо, Джеймс Лэндри Эберт, Анна Ван Паттен и Асанте Блэк.

Проект Сэма Левинсона рассказывает о школьнице Ру Беннет, вернувшейся домой после лечения в реабилитационной клинике. В третьем сезоне «Эйфории» будет временной скачок.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Эйфория»

Новый сезон «Эйфории» выйдет весной следующего года.