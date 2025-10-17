Видео
Эйфория 3 сезон: актеры, кто сыграет — Даниэль Дедуайлер, Наташа Лионн и другие
Фильмы и сериалы

17 октября, 22:25

1 мин.

Стали известны имена новых актеров 3-го сезона «Эйфории»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO

После того как председатель и генеральный директор HBO и HBO Max Content Кейси Блойс раскрыл релизное окно третьего сезона «Эйфории», издание Deadline представило новых актеров проекта.

Новые актеры 3-го сезона сериала «Эйфория»

  • Белла Подарас
  • Билл Боднер
  • Кейлин Райс
  • Коллин Кэмп
  • Даниэль Дедуайлер
  • Элай Рот
  • Гидеон Адлон
  • Хемки Мадера
  • Гомер Гир
  • Джек Топалян
  • Джессика Блэр Херман
  • Кваме Паттерсон
  • Мэдисон Томпсон
  • Мэттью Уиллиг
  • Наташа Лионн
  • Ребекка Пиджон
  • Сэм Траммелл
  • Триша Пэйтас

Что касается основного актерского состава, к объявленным ранее Зендее, Хантер Шафер, Эрику Дэйну, Джейкобу Элорди, Сидни Суини, Алексе Деми, Мод Апатоу, Марте Келли, Хлое Черри и Колману Доминго присоединятся Аланна Юбак, Дег Ферч, Доминик Файк, Мелвин Бонез Эстес, Ника Кинг, Пола Маршалл, София Роуз Уилсон и Зак Стейнер.

Ранее стало известно, что к актерскому составу нового сезона также присоединились Адевале Акиннуойе-Агбадже, Тоби Уоллес, Шэрон Стоун, Розалия, Маршон Линч, Даррелл Бритт-Гибсон, Кадим Хардисон, Присцилла Делгадо, Джеймс Лэндри Эберт, Анна Ван Паттен и Асанте Блэк.

Проект Сэма Левинсона рассказывает о школьнице Ру Беннет, вернувшейся домой после лечения в реабилитационной клинике. В третьем сезоне «Эйфории» будет временной скачок.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Эйфория»

Новый сезон «Эйфории» выйдет весной следующего года.

