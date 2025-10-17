Стали известны имена новых актеров 3-го сезона «Эйфории»

17 октября, 22:25
После того как председатель и генеральный директор HBO и HBO Max Content Кейси Блойс раскрыл релизное окно третьего сезона «Эйфории», издание Deadline представило новых актеров проекта.
Что касается основного актерского состава, к объявленным ранее Зендее, Хантер Шафер, Эрику Дэйну, Джейкобу Элорди, Сидни Суини, Алексе Деми, Мод Апатоу, Марте Келли, Хлое Черри и Колману Доминго присоединятся Аланна Юбак, Дег Ферч, Доминик Файк, Мелвин Бонез Эстес, Ника Кинг, Пола Маршалл, София Роуз Уилсон и Зак Стейнер.
Ранее стало известно, что к актерскому составу нового сезона также присоединились Адевале Акиннуойе-Агбадже, Тоби Уоллес, Шэрон Стоун, Розалия, Маршон Линч, Даррелл Бритт-Гибсон, Кадим Хардисон, Присцилла Делгадо, Джеймс Лэндри Эберт, Анна Ван Паттен и Асанте Блэк.
Проект Сэма Левинсона рассказывает о школьнице Ру Беннет, вернувшейся домой после лечения в реабилитационной клинике. В третьем сезоне «Эйфории» будет временной скачок.
Когда выйдет 3-й сезон сериала «Эйфория»
Новый сезон «Эйфории» выйдет весной следующего года.