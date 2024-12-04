3-й сезон «Эйфории» выйдет в 2026 году

Третий сезон сериала «Эйфория» выйдет в 2026 году, сообщил глава HBO Кейси Блойс. В него войдет восемь эпизодов.

«Я знаю, что сериал привлекает много внимания, потому что он создал настоящих кинозвезд, и у них есть различные проекты, над которыми они работают. Но ничего не изменилось, мы снимаем этот сезон», — рассказал Блойс.

Второй сезон «Эйфории» вышел в 2022 году. С тех пор создатель шоу Сэм Левинсон успел выпустить провального «Идола» и столкнуться с обвинениями в плагиате.

Недавно в Сети появилась информация о возможной отмене третьего сезона (некий актер проекта, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что не думает, что после такой паузы в производстве проекта к работе над ним вернутся), но глава HBO опроверг эти слухи.